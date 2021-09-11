Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов дома в Липецкой области

В Липецкой области спасатели извлекли из-под завалов в Ельце тело еще одного погибшего после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу администрации области.

Ночью 11 сентября 2021 года в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная из-за взрыва бытового газа. Под завалами также оказалась женщина 1971 года рождения и 11-летняя девочка. Они погибли. Также шесть человек пострадали.

В администрации Липецкой области рассказали, что, предположительно, в момент обрушения в доме находились 25 человек. Эвакуированных жителей разместят на базе Центра туризма Елецкого района. Известно, что пострадавший дом не был аварийным. В Результате Следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Жительница соседнего дома рассказала «360», что у них из-за взрыва отключали свет и газ. Электричество уже дали. Она также добавила, что ее сосед своими глазами увидел момент взрыва.