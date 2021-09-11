«Сосед видел, как дом разорвало». Очевидцы рассказали подробности взрыва газа под Ельцом

Ночью произошел взрыв бытового газа в жилом доме в Липецкой области. Женщина из соседнего дома Мария рассказала «360», что сосед видел, как дом разорвало. Ее муж сразу побежал помогать пострадавшим, как узнал о произошедшем.

«Я слышала только, у меня окна с другой стороны дома, видела как начали метаться люди, кто-то на машинах подальше, кто-то бегом к месту происшествия, муж спросил что случилось, как узнал сразу оделся и побежал помогать», — рассказал она.

Из-за взрыва бытового газа в поселке Солидарность произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома. Под завалами оказалась женщины 1971 года рождения и 11-летней девочка. Они погибли.

«У нас сосед видел, как дом разорвало. Он в компьютер в это время играл. Я испугалась что пойдет цепная реакция и мы тоже взлетим, документы и животных подмышку и на улицу выбежала. Сейчас все стихло», — добавила женщина.

Она отметила, что больше спать не ложилась. Сейчас в соседних домах отключили газ, но свет уже дали.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Продолжается поисковая работа на месте завалов. СК по региону возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности из-за взрыва бытового газа в доме.