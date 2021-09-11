СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в доме под Ельцом

Следственный комитет по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности из-за взрыва бытового газа в доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в поселке Солидарность возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по предварительным данным, ночью 11 сентября 2021 года в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьная из-за взрыва газа. Под завалами оказалась женщины 1971 года рождения и 11-летней девочка. Они погибли.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Продолжается поисковая работа на месте завалов.

Источник фото: пресс-служба СК РФ по региону

В администрации Липецкой области рассказали, что, предположительно, в момент обрушения в доме находились 25 человек. Пять человек, в том числе один ребенок, сейчас находятся в состоянии средней тяжести. Один мужчина от госпитализации отказался. Эвакуированных жителей разместят на базе Центра туризма Елецкого района.

Двухэтажный дом в котором произошел взрыв газа, построен в 1970 году. Всего в здании 16 квартир.