Эксклюзив 29 февраля 2024, 15:33 Телефон ни при чем. Бабушка погибшего в Ногинске подростка назвала причину его смерти Причиной гибели подростка с iPhone в руках в Ногинске назвали удар током

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В Ногинске нашли тело молодого человека с телефоном в руках и ожогами лица. Бабушка погибшего Елена раскрыла «360» настоящую причину гибели внука.

В Сети ситуацию связали с тем, что перед смертью молодой человек разговаривал со своей девушкой по iPhone. Телефон у него был на зарядке, а провод подросток перемотал скотчем. Родственница погибшего отметила, что смартфон здесь ни при чем.

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«Пишут полный бред. Все не соответствует. Телефон здесь вообще ни при чем. Причина — удар током. Сильное напряжение, ребенок взялся рукой за батарею», — подчеркнула она.

Соседи назвали юношу прекрасным человеком. Также они хорошо отозвались о его семье. Парень часто приезжал к прабабушке и помогал ей.

«Хороший парень был. И семья хорошая. Он прабабушке помогал», — отметила одна соседка.

Молодой человек работал и даже купил себе машину. Когда приезжал во двор, всегда убирал во дворе снег, оформляя себе место для парковки.

«Хороший парень, он машину купил, работал, воду носил прабабушке. Как сказали, он заряжал свой телефон и дотронулся до батареи», — подчеркнула еще одна соседка.

ЧП произошло 27 февраля в Ногинске. Как сообщил Telegram-канал Mash, юноша разговаривал с знакомой по телефону. Во время беседы парень вскрикнул и замолчал, затем связь оборвалась. Девушка не смогла до него дозвониться. Утром мать обнаружила мертвого сына с ожогом от плеча до уха. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин предупредил об опасности литий-ионных аккумуляторов в смартфонах. При замыкании они воспламеняются и выделяют столько тепла, что могут прожечь стену дома.