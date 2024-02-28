Происшествия 28 февраля 2024, 16:10 После гибели подростка из-за провода от iPhone начали проверку Прокуратура проверит дело о смерти подростка от провода для iPhone в Подмосковье РИА «Новости»

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Прокуратура организовала проверку после информации о гибели юноши от удара током от провода зарядного устройства для iPhone. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в поселке Зеленый в Богородском городском округе. Тело юноши обнаружили в квартире его бабушки.

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«По имеющейся информации, на теле подростка установлены термические ожоги и в руке обнаружен оплавленный сотовый телефон», — указали в ведомстве.

Проверку поручили провести Ногинской городской прокуратуре. Специалисты установят причины и обстоятельства случившегося. Прокуроры оценят соблюдение закона о несовершеннолетних и исполнение обязанностей родителей погибшего.

По данным Telegram-канала Mash, подросток разговаривал с знакомой по телефону. В момент беседы смартфон был на зарядке, перемотанной скотчем. Неожиданно юноша громко вскрикнул, после чего связь оборвалась. Девушка пыталась дозвониться до молодого человека, но не смогла. Утром 28 февраля мать обнаружила тело юноши с ожогом от плеча до уха.