Происшествия 29 февраля 2024, 00:06 Подросток погиб в Подмосковье со смартфоном в руках. Взрыв батареи гаджета может убить Эксперт по кибербезопасности Курочкин: взрыв аккумулятора iPhone прожжет стену Pixabay

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Труп 17-летнего подростка с ожогами лица и тела обнаружили в квартире поселка Зеленый в Старой Купавне. В руках погибшего нашли оплавленный смартфон. Вероятной причиной смерти юноши мог стать литий-ионный аккумулятор: при замыкании они воспламеняются и выделяют такое количество тепла, что способны прожечь стену дома.

Сгоревший смартфон

О найденном теле в квартире одного из домов Ногинска сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что в ходе осмотра обнаружили у пострадавшего ожоги лица и тела. Криминалисты уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти юноши.

Прокуратура Московской области уточнила, что квартира, где нашли труп подростка, принадлежала его бабушке. В ведомстве добавили, что в руках молодого человека был оплавленный смартфон.

Ногинская городская прокуратура начала проверку в ходе которой оценит соблюдения требований закона о несовершеннолетних, а также выполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

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Telegram-канал Mash уточнил, что оплавленным гаджетом юноши был iPhone, который он держал на зарядке во время беседы со своей девушкой. Авторы заявили, что провод устройства давно износился, но владелец замотал его скотчем.

Причиной смерти они назвали мощный удар током. Все произошло прямо во время телефонного разговора. Обеспокоенная подруга пыталась дозвониться до возлюбленного, но трубку он уже не поднял. Обгорелое тело утром нашла пришедшая в квартиру мать юноши.

О том, что зарядные кабели Apple живут несколько месяцев, известно много лет. Пользователи гаджетов множество раз обращались к компании с просьбой решить проблему износа оплетки, так как каждый раз приходилось покупать новый провод. Но вероятность удара током через оголенный кабель ниже, чем взрыв литий-ионного аккумулятора, которые есть не только в смартфонах, но и другой технике.

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Пожары и взрывы

Получить удар током от зарядки, чтобы остались ожоги, маловероятно. Версия о взрыве литий-ионного аккумулятора выглядит более правдоподобной, рассказал «360» эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Он пояснил, что о взрывной характеристики детали известно уже давно. От них загорались электровелосипеды и электронные курительные устройства.

У меня лично взорвался в руках такой аккумулятор, причем ожог был будто от патрона, а еще он летал по квартире и прожигал стены. Здесь вряд ли виноват шнур. Он ломается и перестает заряжать, там маленькое напряжение. А вот аккумулятор при замыкании воспламеняется очень мощно, и даже петарда с ним не сравнится. Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности

Эксперт допустил, что погибший владелец гаджета проводил замену батареи. Найти оригинальную запчасть сейчас сложно, поэтому поставил «неродную».

«Чем более он китайский, тем выше вероятность, что взорвется. Это также могло произойти при неправильной установке. Заводской брак Apple вероятен, но в наименьшей степени», — добавил Курочкин.

Совет для предотвращения подобных случаев он дал только один: не разговаривать по телефону, который находится на зарядке.

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В том, что в смерти молодого человека в Ногинске есть вина кабеля, усомнился и шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Единичный случай ни о чем не говорит. <…> Если бы дело было в зарядке, то такое было бы массовым. Очень много народу даже в России пользуется техникой Apple», — отметил он.

Букштейн напомнил, что сообщения о взрывах телефонов ходили давно. Но не все подтверждались браком компании-производителя. В качестве примера журналист привел случай, когда в ходе расследования выяснилось, что сгоревший смартфон оставили в запертой машине, стоящей на солнцепеке.

Но так хорошо заканчивались не все истории. В апреле 2021 года в ожоговую реанимацию НИИ Имени Джанелидзе доставили пенсионера с ожогами шеи и грудной клетки. Причиной стал взорвавшийся в руках смартфон. Врачей на место происшествия вызвали свидетели происшествия, которые оказали пострадавшему первую помощь.