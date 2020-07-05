Тела троих погибших извлекли из-под завалов стройки в Кировской области

«Трое тел извлекли», — приводит агентство сообщение ведомства.

На данный момент сотрудники МЧС разбирают упавшие конструкции и расчищают территорию стройки.

Как сообщалось ранее, сегодня утром обрушилась стена строящегося ТЦ в Зуевке Кировской области. Здание находилось по адресу улица Свердлова, дом № 1А. В результате происшествия погибло трое строителей. Одного пострадавшего удалось извлечь из-под обломков, его вертолетом доставили в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова.

Авария произошла из-за рухнувших перекрытий. Следственный комитет возбудил уголовное дело.