Пострадавшего при обрушении стены мужчину доставят на лечение в Киров

Один из пострадавших при обрушении стены рабочий доставлен для лечения в Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии Кирова. Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Предположительно, пострадали четверо рабочих, из них трое погибли, один только что доставлен в Центральную районную больницу, его состояние уточняется», — указали в ведомстве.

Пострадавшего извлекли сегодня из-под завалов. Мужчина на данный момент находится в тяжелом состоянии.

В администрации также сообщили, что на месте по-прежнему работают спасатели и бригада скорой помощи.

Сегодня утром стена строящегося торгового центра на улице Свердлова, дом № 1А, в Зуевке Кировской области обрушилась на рабочих. Причиной происшествия стали рухнувшие перекрытия. Трое сотрудников стройки погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело.