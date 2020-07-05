Стена ТЦ обрушилась в Кировской области. Погибли люди

Все произошло в городе Зуевка. Обрушилась стена торгового центра, в котором велись строительные работы. Это случилось из-за того, что рухнули перекрытия на площади 250 квадратных метров, сообщил Life в Telegram-канале.

В результате происшествия погибли четверо рабочих, один человек пострадал.

«Обрушились перекрытия, четверо строителей погибли, еще один зажат обломками, его достают», — рассказал Кощеев.

В то же время РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет о троих погибших.

Сообщение об обрушении дежурный в МЧС получил в 10:57.

ЧП случилось в воскресенье, 5 июля, на площади Свердлова, дом № 1А. По этому адресу расположен также Зуевский районный историко-краеведческий музей, по выходным он не работает.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места обрушения. На кадрах видно, что обрушились плиты недостроенного здания. Они упали прямо на людей.