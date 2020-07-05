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    05 июля 2020, 11:21

    Стена ТЦ обрушилась в Кировской области. Погибли люди

    Алена Макаренко, Андрей Фишер, Екатерина Керсипова

    Стена строящегося торгового центра обрушилась в Кировской области. Погибли четыре человека. Об этом рассказал глава Зуевского района Анатолий Кощеев, сообщил телеканал RT в Telegram-канале.
    Стена ТЦ обрушилась в Кировской области. Погибли люди

    Все произошло в городе Зуевка. Обрушилась стена торгового центра, в котором велись строительные работы. Это случилось из-за того, что рухнули перекрытия на площади 250 квадратных метров, сообщил Life в Telegram-канале.

    В результате происшествия погибли четверо рабочих, один человек пострадал.

    «Обрушились перекрытия, четверо строителей погибли, еще один зажат обломками, его достают», — рассказал Кощеев.

    В то же время РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет о троих погибших.

    Сообщение об обрушении дежурный в МЧС получил в 10:57.

    ЧП случилось в воскресенье, 5 июля, на площади Свердлова, дом № 1А. По этому адресу расположен также Зуевский районный историко-краеведческий музей, по выходным он не работает.

    Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места обрушения. На кадрах видно, что обрушились плиты недостроенного здания. Они упали прямо на людей.