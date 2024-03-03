Происшествия 03 марта 2024, 13:34 Тела двух мужчин обнаружили в номере петербургского отеля Двух погибших обнаружили на диване в отеле в Парголово РИА «Новости»

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В отеле в поселке Парголово под Санкт-Петербургом обнаружили тела двух мужчин. Об этом сообщили «Известия».

По информации источника, погибшими оказались мужчины 1990 и 1996 годов рождения. Они лежали на диване без каких-либо признаков насильственной смерти.

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Тела отправили в морг для выяснения причин смерти. Следователи в настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ростовской области в конце февраля обнаружили тела отца и сына, залитые в бетон в импровизированном склепе. Хозяйку квартиры отправили в психиатрическую клинику, а тела погибших — на экспертизу.

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