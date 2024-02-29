Происшествия 29 февраля 2024, 18:02 Залитых в бетон отца и сына нашли в квартире в Ростовской области СК начал расследование смерти залитых в бетон отца и сына в Ростовской области РИА «Новости»

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Тела отца и сына с гнилостными изменениями нашли в квартире в городе Звереве в Ростовской области. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

Правоохранители изъяли из квартиры предметы, представлявшие интерес для следствия. Специалисты назначили проведение медицинских, молекулярно-генетических судебных экспертиз. В учреждениях психиатрической и наркологической помощи затребовали информацию о проживавшей в этой квартире семье.

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По данным издания Donday, тела обнаружили 26 февраля. Погибшие находились в импровизированном склепе из гипсокартона, залитого бетоном. В квартире нашли хозяйку в неадекватном состоянии. Женщина, которая состоит на учете у психиатра, заявила, что в склепе спят муж и сын. Ее госпитализировали, а тела мужчин отправили на экспертизу.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли мумию 60-летнего мужчины, пролежавшего в квартире семь лет.