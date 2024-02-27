Происшествия 27 февраля 2024, 10:31 Два обглоданных тела обнаружили в строительном вагончике в Подмосковье РЕН ТВ: обмороженные тела с укусами нашли в строительном вагончике в Подмосковье РИА «Новости»

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В одном из строительных вагончиков в Московской области обнаружили тела мужчины и женщины с признаками обморожения и следами укусов животных на конечностях. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Страшную находку обнаружили в хозяйственной постройке с печным отоплением. Конечности у погибших обморожены и обглоданы кошками. У мужчины пропала правая лодыжка, у женщины — левая.

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Местный житель, который первым обнаружил тела, рассказал, что видел умерших примерно две недели назад. По его словам, пара проживала здесь длительное время, и в последний период они не покидали участка, страдая от обморожения ног.

В связи с обнаружением тел началась проверка. Тела передали в морг для определения точной причины смерти.

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