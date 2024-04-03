03 апреля 2024, 10:55
Тела 84 погибших в «Крокусе» выдали родственникам для захоронения
Тела 84 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выдали родственникам из судебно-медицинского морга в московском Царицыно, чтобы те могли их похоронить. Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.
«По состоянию на 08:00 среды, родственникам выданы тела 84 погибших», — сказал собеседник агентства.
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В морге на Тарном проезде пока опознаны 87 жертв теракта.
Всего при жутком теракте погибли 144 человек, в том числе шесть детей. Пострадали свыше 550 россиян. Некоторые раненые до сих пор остаются в больницах в тяжелом состоянии, за их жизни борются медики.
Священники круглосуточно дежурят в бюро судебно-медицинской экспертизы, где проходит опознание погибших во время теракта. Родственники находятся в остром психологическом состоянии.
Россия
Теракт в «Крокусе»
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