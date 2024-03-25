Происшествия 25 марта 2024, 04:19 Психолог рассказал о состоянии пришедших на опознание жертв теракта Психолог Пивненко: приехавшие на опознание родственники находятся в острой фазе РИА «Новости»

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Пришедшие на опознание родных, погибших при теракте в Crocus City Hall, находятся в остром психологическом состоянии. Об этом РИА «Новости» рассказала сотрудник мобильного сектора экстренной психологической помощи населению Анна Пивненко.

«Общая черта — это острое состояние, в котором могут на данный момент находиться люди, потому что ситуация достаточно сложная — они потеряли близких, это их объединяет», — отметила психолог.

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Собеседница агентства пояснила, что это состояние у всех проявляется по разному: кто-то реагирует бурно, кто-то переживает глубоко внутри. Пивненко рассказала, что не считает количество обратившихся за психологической помощью. Люди приходят в разном количестве, семьями, с друзьями.

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