25 марта 2024, 04:19
Психолог рассказал о состоянии пришедших на опознание жертв теракта
Психолог Пивненко: приехавшие на опознание родственники находятся в острой фазе
Пришедшие на опознание родных, погибших при теракте в Crocus City Hall, находятся в остром психологическом состоянии. Об этом РИА «Новости» рассказала сотрудник мобильного сектора экстренной психологической помощи населению Анна Пивненко.
«Общая черта — это острое состояние, в котором могут на данный момент находиться люди, потому что ситуация достаточно сложная — они потеряли близких, это их объединяет», — отметила психолог.
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Собеседница агентства пояснила, что это состояние у всех проявляется по разному: кто-то реагирует бурно, кто-то переживает глубоко внутри. Пивненко рассказала, что не считает количество обратившихся за психологической помощью. Люди приходят в разном количестве, семьями, с друзьями.
Теракт в Красногорске сплотил россиян в могучий кулак, заявила главред RT Маргарита Симоньян. Также она отметила лояльность бизнеса, который откликнулся на трагедию.
Терроризм
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Психология
Стрельба в Crocus City Hall
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