Происшествия 24 марта 2024, 18:34 РПЦ организовала дежурство священников при опознании жертв теракта РПЦ: священники дежурят в бюро судмедэкспертизы на опознании погибших в теракте РИА «Новости»

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Священники круглосуточно дежурят в бюро судебно-медицинской экспертизы, где проходит опознание погибших во время теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщил Синодальный отдел по благотворительности Русской православной церкви.

«Организовано круглосуточное дежурство священников. Они молятся о погибших, поддерживают их родных и близких», — отметили в сообщении.

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что случившееся в Crocus City Hall поражает своим цинизмом и жестокостью. Глава РПЦ принес соболезнования в связи с гибелью людей. Он выразил уверенность в том, что правоохранители и спецслужбы сделают все, чтобы как можно скорее раскрыть преступление и привлечь к суду ответственных за его организацию и исполнение.