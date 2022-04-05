Таксист врезался в микроавтобус и угодил под колеса другого такси в Москве

Машина такси и микроавтобус столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве. Таксист после ДТП вышел из машины, и его сбил другой таксист. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Двойное ДТП произошло на Ленинградском проспекте, 44. Столкнулись такси и микроавтобус. Водитель такси неосторожно вышел из машины, после чего его сбила другая машина такси.

О состоянии таксиста пока неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве нетрезвый водитель на машине каршеринга съехал в подземный переход. ДТП произошло на развилке Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе. «360» публиковал видео, на котором показан момент аварии. По предварительной информации, никто не пострадал.

Накануне в квартире жилого дома на востоке Москвы нашли боеприпас, предположительно, забытый прежними владельцами. По словам источника «360», новые жильцы нашли снаряд на антресолях.