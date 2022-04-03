03 апреля 2022, 20:09
Боеприпас нашли в квартире на востоке Москвы
Источник: забытый прежними владельцами боеприпас нашли в квартире на востоке Москвы
Забытый боеприпас нашли в квартире дома на Зеленом проспекте на востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
По его словам, боеприпас нашли на антресолях новые владельцы жилплощади. По всей видимости, бывший хозяин забыл его при переезде. Пока точно не известно, что это — противопехотная мина или снаряд для миномета. На месте работают экстренные службы, которые намерены установить владельца.