Съезд пьяного водителя в подземку в Москве попал на видео

Пьяный водитель на автомобиле каршеринга съехал в подземный переход в Москве. «360» публикует видео происшествия.

Инцидента произошел на развилке Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе. На кадрах видно, что автомобилем управляла женщина, на пассажирском месте сидел мужчина.

Участники инцидента первые мгновения пытались осознать происходящие, а затем постарались ретироваться из автомобиля со своими вещами. Столичный департамент транспорта уточнил, что никто в произошедшем не пострадал.

Источник в экстренных службах ранее сообщил «360», что в крови женщины содержалось 0,36 промилле алкоголя.