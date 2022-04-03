03 апреля 2022, 13:04
Съезд пьяного водителя в подземку в Москве попал на видео
Съезд пьяного водителя в подземный переход в Москве попал на видео
Пьяный водитель на автомобиле каршеринга съехал в подземный переход в Москве. «360» публикует видео происшествия.
Инцидента произошел на развилке Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе. На кадрах видно, что автомобилем управляла женщина, на пассажирском месте сидел мужчина.
Участники инцидента первые мгновения пытались осознать происходящие, а затем постарались ретироваться из автомобиля со своими вещами. Столичный департамент транспорта уточнил, что никто в произошедшем не пострадал.
Источник в экстренных службах ранее сообщил «360», что в крови женщины содержалось 0,36 промилле алкоголя.