«Работяг не оформляют». Житель Новых Ватутинок пожаловался на проблему с мигрантами после драки

Драка в Новых Ватутинках, где толпа иностранцев набросилась на мужчину с ребенком, вызвала широкий резонанс в Сети. Местный житель рассказал, что в этом районе существуют большие проблемы с приезжими рабочими и полицией.

«У нас в Ватутинках несколько проблем: застройщики, которые не оформляют работяг, отсутствие отделения полиции. Три месяца назад, когда была армянская вооруженная разборка, полиция ехала 1,5 часа», — рассказал он.

Мужчина добавил, что у них, помимо прочего, мало камер видеонаблюдения. А алкомаркеты, которые работают в нерабочие дни, продают алкоголь детям.

Столичная прокуратура опубликовала запись с камер видеонаблюдения, которые засняли начало конфликта в Новой Москве. На кадрах видно: четверо приезжих преследуют мужчину с маленьким ребенком. Вторую часть конфликта удалось заснять очевидцам. На видео как разъяренная толпа набросилась на мужчину, рядом с которым стоял маленький мальчик. По каким причинам начался конфликт, пока неясно.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что уголовное дело по факту хулиганских действий изъято и передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного СК.