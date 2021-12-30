«Так надо»: житель Башкирии жестоко избил жену прямо на улице

Житель Башкирии избил женщину посреди улицы — прямо напротив камеры одного из подъездов. Видео опубликовал Telegram-канал UTV.

На кадрах видно, как женщина ждет своего спутника у подъезда. Подошедший к ней мужчина сначала толкает ее обеими руками на землю, а затем начинает избивать. Он наносит ей удары руками и ногами по голове и животу.

Сначала пострадавшая лежит на земле, а потом садится. Тогда мужчина бьет ее в голову снова, отчего падает сам.

Затем женщина садится на лавку у подъезда, когда мужчина снова бьет ее по лицу, с нее даже слетает шапка. Пострадавшая пытается закрываться руками и отталкивать обидчика от себя, но он не останавливается.

Когда они оба подходят к двери подъезда, напротив которой происходило избиение, женщина спрашивает, за что он ее бил.

«Так надо было, значит», — ответил он.

РЕН ТВ сообщил, что все произошло в городе Октябрьский 27 декабря. Полиция начала проверку.

Ранее сообщалось, что житель Канска убил свою супругу, двоих детей, а затем и себя. Мужчину якобы не устраивало то, что жена хочет с ним развестись.

Погибшая решила забрать детей и уйти от мужа после случая домашнего насилия. Как рассказывала сестра мужчины, он набросился на супругу с кулаками и даже выломал дверь. за месяц до гибели женщина обращалась в полицию, но ее обидчику назначили штраф в пять тысяч рублей и отпустили.

Здесь «360» рассказал о том, как быть женщинам, подвергающимся домашнему насилию.