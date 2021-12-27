Религиозный супруг с проблемами с гневом. Что известно об убийстве семьи в Красноярском крае

В квартире в Красноярском крае нашли тела четырех членов семьи. Подозрение пало на отца: супруги, как выяснилось, находились в стадии развода, а мужчина боялся, что жена заберет детей.

Тела супругов и двоих детей — мальчика 11 лет и девочки семи — нашли в квартире в Канске утром 27 декабря. Следком сообщил, что у всех погибших были колото-резаные ранения.

По предварительным данным, супруги разводились, муж не жил с женой и детьми, а накануне пришел их навестить. Трупы всех четверых нашла мать погибшей женщины, сообщили в СК.

По данным РЕН ТВ, соседка накануне слышала ссору, потом заметила, что дверь в квартиру открыта, а все четверо членов семьи мертвы.

Пока правоохранители рассматривают несколько версий случившегося. По одной из них, глава семьи убил супругу и детей, а затем покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Что известно о подозреваемом?

Знакомый погибшего мужчины отозвался о нем как о спокойном, отзывчивом и уравновешенном человеке, который увлекался спортом и темой здорового питания. Ожидать от главы семьи расправы, по словам собеседника «360», было нельзя.

«В голове просто не укладывается то, что произошло. Очень жалко детей», — рассказал он.

Однако родственник убитой супруги Светланы другого мнения о подозреваемом. По его словам, около года назад она жаловалась, что у них с Николаем случались драки и он якобы даже выгонял ее из дома. Тогда она и съехала от него вместе с детьми.

Самого Николая родственник вспомнил как странного и религиозного человека, у которого нет других жизненных интересов. При этом глава убитой семьи якобы мог злоупотреблять алкоголем.

Судимостей у Николая не было, семья не состояла на учете и не считалась неблагополучной. При этом соседи рассказали, что мать с детьми переехала в квартиру недавно, а потому сказать что-либо о них не смогли.

Деньги и развод

Сестра Николая Галина рассказала «360», что конфликты у пары были с сентября, а в октябре супруг поднял руку на погибшую, поэтому она и решила уйти.

Причиной ссор в семье назвали деньги. Николай работал программистом и обслуживал почтовые отделения как IT-специалист. Светлана, как сообщил Telegram-канал Shot, была воспитателем в детском саду. По словам Галины, Николай откладывал свои деньги, а средства супруги тратили на продукты.

Октябрьская ссора, по данным Shot, тоже случилась из-за денег. Николай якобы начал избивать супругу за то, что она потратила все наличные на торт, а снять еще забыла. За мать заступился 11-летний сын. А Светлана, как написало издание, потом рассказывала коллегам в детском саду, что муж убил бы ее, если бы не ребенок.

«Раздражение у него было. Я всегда ему говорила, что, если что-то не устраивает, можно просто поговорить. А он начинает раздражаться. Когда конфликт произошел [в октябре], он выломал дверь в кухню, у него вся рука была в крови, ей тоже досталось, после этого она ушла», — рассказала Галина.

После того случая, по словам Галины, Светлана даже ходила снимать побои в полицию. Однако, как написал Shot, Николай получил только штраф в размере пяти тысяч рублей.

Света говорила, что боится, что он их всех поубивает. Она убежала и какое-то время просила меня не говорить, где они живут Галина.

Последняя встреча произошла, как рассказала Галина, после крестин младшей дочери. Супруги не знали, где отметить это, а потому поехали в квартиру, которую снимала Светлана. Галина предположила, что Николай мог увидеть что-то в телефоне жены, что вывело его из себя, потому что еще до переезда убитая стала часто уходить к подругам и оставлять детей одних.

Николай, по словам сестры, тяжело переживал разрыв с супругой, но никому ничего не говорил — замкнулся в себе. Брата она знала как спокойного, но довольно скрытного человека. А о его агрессии слышала в основном со слов Светланы, хотя и видела выломанную дверь и побои после ссоры супругов в октябре.