План побега от тирана. Как работает подмосковный шелтер для жертв домашнего насилия

Сколько именно женщин в России ежегодно становятся жертвами домашнего насилия, не знает никто, потому что статистики таких преступлений нет. Однако согласно исследованию Центра защиты пострадавших от домашнего насилия при Консорциуме женских неправительственных объединений, почти 66% всех убитых россиянок погибли от рук своих партнеров. «360» узнал, что делать жертвам домашнего насилия и куда обратиться, если кажется, что выхода нет.

Островок безопасности

В Подмосковье есть кризисный центр для женщин, ставших жертвами домашнего насилия, «Китеж». Еще его называют шелтером — в переводе с английского это значит «убежище» или «укрытие». Здесь женщины могут временно жить, им помогут устроиться на работу, а психолог объяснит, как выйти из абьюзивных отношений.

Самая главная функция — это безопасность. Шелтер — это место, где женщина может прятаться от угрозы со стороны преследующих ее родственников Алена Садикова директор кризисного центра «Китеж».

Попасть в «Китеж» женщина может, написав в WhatsApp по номеру, указанному на сайте шелтера. Оставаться там можно до полугода. Но обычно хватает двух-трех месяцев, чтобы встать на ноги и дать место другим жертвам домашнего насилия, кому помощь кризисного центра может быть нужна больше.

В шелтере есть строгий режим дня, планерки в 11:00, дежурные по дому. Это, по словам Садиковой, помогает женщине восстановить личные границы и привыкнуть к самостоятельной жизни — без домашнего тирана.

Психолог Екатерина Трофимова подчеркнула, что хотя стать жертвой семейно-бытового насилия может каждый, надолго остается в таких отношениях только определенный тип женщин.

«Застрять в таких отношениях может только та, у кого есть скрытая потребность находиться в них, ощущать силу рядом — но это псевдосила», — отметила Трофимова.

Инструменты защиты женщин

По словам Садиковой, женщин в кризисный центр время от времени направляют прямо из полиции. У самих правоохранителей, уверена она, просто нет инструментов для защиты.

У нас законодательство так устроено, что сейчас у полиции нет инструментов, нет соответствующего законодательства. У нас даже понятия домашнего насилия нет Алена Садикова.

«Были случаи, когда полицейский превысил закон — мужа изолировал, а сам потом из-за этого и пострадал», — добавила она.

Если бы в России был принят закон о профилактике домашнего насилия, могли бы появиться охранные предписания, которые полиция или суд выдавали бы жертве, чтобы обезопасить ее от обидчика. Например, запретить ему приближаться к ней или преследовать ее.

«А сейчас полиция может только пожалеть женщину, а ему сказать: „Ай-яй-яй“, — и погрозить пальчиком», — уверена Садикова.

Юрист Екатерина Курамышева согласна с тем, что привлечь домашнего тирана к ответственности можно только в том случае, если он уже причинил серьезный вред жертве — по статьям Уголовного кодекса о побоях или нанесении вреда здоровью. Однако даже в таких делах жертва должна сама доказывать, что на нее действительно нападали. И если обидчику адвоката предоставит государство, то женщина должна сама найти юриста и деньги на него.

Весь фронт работы, а он немаленький, они делать не будут, прокурор этим вопросом заниматься не будет — он не будет поддерживать конкретного человека в его частном обвинении. В этом заключается вся боль существующей системы Екатерина Курамышева.

План действий для жертвы

Если женщина подвергается физическому насилию со стороны близких, первым делом она должна пойти в травмпункт и снять побои, уверена юрист. Уже со справкой можно отправляться в дежурную часть, чтобы написать заявление — его обязаны принять и выдать талон.

«Скорее всего, ее из дежурной части пошлют к участковому, но заявление тем не менее должны принять. Дальше нужно найти доверенное лицо, а именно юриста или адвоката», — рассказала Курамышева.

Также чрезвычайно важно суметь уйти от обидчика — уехать к родственникам, друзьям или в кризисный центр, если других возможностей нет. В шелтере могут помочь уйти из дома, если, например, не хватает денег даже на такси.

В центре женщине помогут составить дальнейший план действий: где она будет работать, где жить, чтобы не возвращаться к обидчику и вести самостоятельную жизнь. Очень важно, по словам психолога Екатерины Трофимовой, вернуть все то, от чего обидчик отрезал свою жертву: контакт с родственниками, друзьями, у которых можно попросить помощи и поддержки.

По словам Трофимовой, не возвращаться — одна из важнейших задач. В таких ситуациях нужно здраво смотреть на вещи и не пытаться сохранить семью там, где вместо любви и взаимопонимания остались только насилие и страх. Причем оставаться с обидчиком ради детей, по словам Садиковой, тоже не стоит.

Если ты хочешь сохранить семью ради детей, ты посмотри на них внимательно — хорошо ли им? Со временем, по статистике, они могут начать психоактивные вещества в 12 лет употреблять, попытки суицида совершать, они сами потом создадут такую же семью. Ты этого хочешь? Алена Садикова.

Психолог Екатерина Трофимова добавила, что в открытом доступе есть много хороших практик самопомощи в случае домашнего насилия — если обратиться к специалисту возможности нет. Она посоветовала найти группы в социальных сетях, где женщины, пережившие насилие со стороны самых близких, помогают друг другу.

«Тот, кто вышел из абьюзивных отношений, невероятно хорошо может проконсультировать того, кто еще там», — объяснила она.