Происшествия 28 февраля 2024, 10:49 Сын Бари Алибасова назвал точный диагноз отца MSK1.RU: сын Бари Алибасова заявил, что у отца выявили неподтвержденный инсульт РИА «Новости»

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Сын Бари Алибасова рассказал, почему на днях экстренно госпитализировали его отца. По его словам, основателю группы «На-На» поставили диагноз — неподтвержденный инсульт. Об этом сообщило издание MSK1.RU.

Бари Алибасова забрали в больницу с подозрением на инсульт. В прессе появились сообщения о частичном параличе правой стороны тела известного продюсера.

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«В день госпитализации у него резко повысилось давление до 180», — отметил сын.

По словам Алибасова-младшего, инсульт у отца не подтвердился. Причиной госпитализации стали проблемы с сердечно-сосудистой системой, возникшие после перенесенного COVID-19.

«Я очень надеюсь, что через два-три дня отец уже будет дома», — добавил он.

Жена срочно вызвала ему скорую, и композитор попал в реанимацию в Боткинскую больницу. Супруга Алибасова рассказала «360», что они просто «решили перестраховаться».