Происшествия 06 апреля 2024, 15:08 Сварщика из Ленобласти арестовали из-за слов о теракте в «Крокусе» «Фонтанка»: в Ленобласти сварщика арестовали после комментария о «Крокусе» РИА «Новости»

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Правоохранители задержали 26-летнего жителя Ленинградской области, который оставил в соцсетях комментарий на тему теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщила «Фонтанка».

В отношении уроженца Башкирии возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и арестовали. Мужчина работал сварщиком на одном из предприятий Ленобласти. Ранее его уже судили за кражу и вовлечение в преступление несовершеннолетнего.

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Причиной ареста стало циничное высказывание, которое житель Ленобласти оставил в соцсетях в посте о теракте в Красногорске. Задержанный рассказал, что хотел «указать на излишнюю эмоциональность пользователей», поэтому оставил комментарий с улыбающимися смайликами.

Ранее в Петербурге задержали доцента Университета путей сообщения. По информации «Фонтанки», на его странице в социальной сети размещалась фотография с украинской символикой — трезубцем на фоне флага.