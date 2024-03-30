Происшествия 30 марта 2024, 23:32 В Ленобласти задержали сварщика за неуместный комментарий о теракте в «Крокусе» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полиция задержала жителя Тихвинского района Ленинградской области за комментарий со смайликом под сообщением о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила «Фонтанка».

Полицейские обнаружили в группе «ВКонтакте» «Подслушано |Тихвин» комментарий со смайликами, содержащий признаки оправдания терроризма, под одним из постов о нападении террористов на концертную площадку в Красногорске.

Реклама

Личность подписчика, сообщение которого сочли «умаляющим ценность человеческой жизни», быстро выяснили. Им оказался 26-летний уроженец Башкортостана, который живет и работает сварщиком в Тихвине.

По предварительной информации, мужчина признал вину, заявил, что раскаивается. Свои слова объяснил тем, что хотел снизить излишнюю эмоциональность других подписчиков.

Задержанного отпустили под обязательство о явке, уголовное дело пока не возбудили.

Ранее петербургский суд арестовал до 26 мая гражданина Таджикистана Баходура Зухурова, подозреваемого в оправдании терроризма. Он опубликовал сомнительные комментарии в Telegram-чате.