03 апреля 2024, 10:37
Петербургского доцента задержали за фото украинского флага в соцсетях
«Фонтанка»: в Петербурге задержали доцента с аватаркой с флагом Украины
Петербургские правоохранители задержали доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова. Об этом сообщила «Фонтанка».
По информации издания, университетского сотрудника могли задержать из-за украинской символики, размещенной на его странице в социальной сети.
Реклама
«Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен. С 16:40 [2 апреля] нахожусь в отделении полиции № 2», — заявил Бураков.
Задержанный объяснил, что на его странице сети «ВКонтакте» была фотография с трезубцем на фоне флага Украины. Это изображение появилось в его профиле еще 1 марта 2014 года.
Ранее «Известия» указали на участившиеся попытки украинских спецслужб вовлечь россиян в террористическую и диверсионную деятельность. Кураторы обманом заставляют своих жертв отдавать им деньги, а после толкают на преступления.
В издании отметили, что злоумышленники убедили одну из женщин, с которой они связывались по телефону, поджечь отдел полиции. Пострадавшая призналась, что таким образом хотела помочь российским правоохранителям задержать преступников.
Фото
Санкт-Петербург
ВКонтакте
Соцсети
Украина
Реклама
Реклама