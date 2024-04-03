Происшествия 03 апреля 2024, 10:37 Петербургского доцента задержали за фото украинского флага в соцсетях «Фонтанка»: в Петербурге задержали доцента с аватаркой с флагом Украины

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Петербургские правоохранители задержали доцента Университета путей сообщения Дмитрия Буракова. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации издания, университетского сотрудника могли задержать из-за украинской символики, размещенной на его странице в социальной сети.

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«Обвинения мне пока не предъявлены, протокол никакой не составлен. С 16:40 [2 апреля] нахожусь в отделении полиции № 2», — заявил Бураков.

Задержанный объяснил, что на его странице сети «ВКонтакте» была фотография с трезубцем на фоне флага Украины. Это изображение появилось в его профиле еще 1 марта 2014 года.

Ранее «Известия» указали на участившиеся попытки украинских спецслужб вовлечь россиян в террористическую и диверсионную деятельность. Кураторы обманом заставляют своих жертв отдавать им деньги, а после толкают на преступления.

В издании отметили, что злоумышленники убедили одну из женщин, с которой они связывались по телефону, поджечь отдел полиции. Пострадавшая призналась, что таким образом хотела помочь российским правоохранителям задержать преступников.