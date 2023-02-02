02 февраля 2023, 09:50
Судьба пятерых рабочих после пожара в Севастополе осталась неизвестной
РЕН ТВ: спасатели не обнаружили пятерых рабочих после пожара в Севастополе
Местонахождение пятерых рабочих после пожара в рабочем модуле в Севастополе остается неизвестным. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на экстренных службы.
«Местонахождение и судьба пятерых рабочих пока что остается неизвестной, их не обнаружили», — сказано в сообщении.
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Возгорание в двухэтажных строительных бытовках в Севастополе произошло ночью в четверг, 2 февраля, в поселке Сахарная Головка.
Заметившие дым очевидцы вызвали пожарных, которые прибыли на место и начали тушение. Спасатели обратили внимание, что на месте пожара идет разбор конструкций и проливка.
Сообщалось, что при возгорании погибли пять человек, затем цифра увеличилась до семи. Появилось видео с места происшествия, общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.
По предварительным данным, в бытовках проживали рабочие, занятые строительством на трассе «Таврида».
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