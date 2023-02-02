Происшествия 02 февраля 2023, 08:11 Появилось видео пожара в строительных бытовках Севастополя, где сгорели пять человек МЧС: пожар в строительном модуле в Севастополе ликвидировали

Читать 360tv в

Пожар в строительных бытовках в Севастополе, где погибли пять человек, ликвидировали. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Открытое горение ликвидировано. Обнаружены пять погибших. Работы продолжаются», — уточнили в ведомстве.

Реклама

В МЧС России рассказали, что сообщение о пожаре в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная поступило в ночь на 2 февраля в 02.19. Незамедлительно к месту вызова направили пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров.

Спасатели обратили внимание, что сейчас на месте пожара ведется проливка и разбор конструкций.

По данным «Известий», шесть человек погибли и двое пострадали при пожаре в строительном модуле.

Возгорание произошло в бытовках, где жили рабочие со строительства трассы «Таврида». Для тушения использовали два лафетных ствола и два ствола «Б».