Происшествия 02 февраля 2023, 09:00 СМИ сообщили о гибели 7 человек при пожаре в строительных бытовках в Севастополе ТАСС: при пожаре в строительных бытовках в Севастополе погибли 7 человек Telegram-канал прокуратуры Севастополя / Telegram

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Число погибших при пожаре в строительных бытовках в Севастополе выросло до семи человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Ранее в МЧС заявляли о пяти жертвах ЧП.

Пожар в двухэтажном жилом строительном модуле произошел на улице Нефтяной в поселке Сахарная Головка в Севастополе. Спасатели получили информацию о происшествии в 02:19. Когда специалисты прибыли на место, они установили, что огонь успел охватить 200 квадратных метров.

В 07:47 открытое горение удалось ликвидировать. Сейчас спасатели продолжают проливку и разбор завалов.

Telegram-канал прокуратуры Севастополя / Telegram Telegram-канал прокуратуры Севастополя / Telegram Telegram-канал прокуратуры Севастополя / Telegram Telegram-канал прокуратуры Севастополя / Telegram Telegram-канал прокуратуры Севастополя / Telegram

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности при эксплуатации строения. На месте также работает следственно-оперативной группа, устанавливая причины и обстоятельства пожара.

По предварительной информации огонь полностью уничтожил двухэтажное модульное строение для проживания рабочих, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.