Суд удовлетворил иск о взыскании имущества с экс-главы Серпуховского района Шестуна

Новые подробности в деле экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. С бывшего чиновника взыщут имущество на миллиард рублей в пользу государства.

«Удовлетворен антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании с бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна и подконтрольных ему лиц имущества на общую сумму свыше 1 млрд 16 млн рублей», — сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

В 2019 году Генпрократура подала иск против Шестуна, его родственников и связанных с ним фирм и лиц. В документах говорилось почти о 900 объектах недвижимости, которые они приобрели за 15 лет. Стоили объекты более миллиарда рублей. Среди них — 780 земельных участков в Серпуховском округе, общая площадь которых превышала 300 гектаров.

Шестуна задержали летом 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности. Полный список обвинений бывшему главе Серпуховского района зачитывали пять часов.

Судебные слушания по делу экс-чиновника продолжаются.