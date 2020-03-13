Мошенничества, взятки и незаконный бизнес. Обвинение экс-главе Серпуховского района зачитывали 5 часов

Подольский суд начал рассматривать по существу дело экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Обвинительное заключение бывшему чиновнику читали пять часов. Среди вменяемых преступлений — мошенничество и получение взятки.

Судебное заседание 12 марта началось с опозданием — на процесс пришли не только журналисты, но и сторонники Шестуна. Материалы по делу озвучивали очень долго: прокуроры закончили выступление только около 19:00.

В суде Шестун потребовал дать гособвинителю отвод. Прокурора он обвинил в связях с организованной преступностью Подмосковья и коррупции. Никаких доказательств бывший чиновник не предоставил, поэтому суд отклонил его ходатайство.

Александр Шестун на первом судебном заседании в Подольске. Источник фото: телеканал «360»

Экс-главу Серпуховского района (теперь городской округ Серпухов) обвинили в мошенничестве, легализации незаконных доходов, незаконном участии в предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что Александр Шестун руководил несколькими десятками компаний, а на полученный доход покупал муниципальные участки по заниженным ценам. Не гнушался он и взятками — деньги брал за общее покровительство. Из-за его действий государство понесло ущерб в 62 миллиона рублей.

На суде сторона обвинения перечислила несколько десятков предприятий, зарегистрированных на партнеров и знакомых Шестуна. Он управлял ими после избрания на должность главы района в 2003 году. Предприятия на льготных условиях получали земельные участки, муниципальные заказы и работали в благоприятных условиях.

В списке муниципальных контрактов, который зачитывали около часа, оказались договоры на охранные услуги, ремонт школ и детских садов, электроснабжение и остекление муниципальных учреждений, турпоездки и другие документы.

По версии прокуроров, Шестун шесть лет подряд получал от главы Департамента по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Татьяны Гришиной различные суммы. Она же помогла бывшему чиновнику приобрести спортивное оборудование для спорткомплекса «Медвежья берлога».

В 2019 году Генпрократура подала иск против Шестуна, его родственников и связанных с ним фирм и лиц. В документах говорилось почти о 900 объектах недвижимости, которые они приобрели с 2003 по 2018 годы. Стоили объекты более миллиарда рублей. Среди них — 780 земельных участков в Серпуховском округе, общая площадь которых превышала 300 гектаров.

Тогда же Красногорский городской суд обратил в доход государства активы 36 соответчиков по делу Шестуна, вернув около 10 миллиардов рублей. Речь шла о 670 объектах недвижимости, 22 автомобилях, самоходном и речном транспорте. Фактически принадлежавшее экс-чиновнику имущество он регистрировал на родственников и близких знакомых.

Иск Генпрокуратура уточнила и заявила, что с него нужно взыскать еще более чем 425 миллионов рублей — за вновь обнаруженные 92 земельных участка, четыре здания, снегоходы, тракторы и погрузчики.

Следующее заседание по делу Александра Шестуна назначено на 17 марта.