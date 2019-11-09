У Шестуна нашли новое имущество. Прокуратура хочет его изъять

«Установлено, что за период с 2003 года по 2018 год Шестун и иные лица под его руководством, помимо уже обращенного в доход государства имущества, приобрели не менее 858 объектов недвижимости», — говорится в заявлении.

По данным прокуроров, общая кадастровая стоимость этих объектов составляет более одного миллиарда рублей. Среди них 780 земельных участков в Серпуховском районе общей площадью свыше 300 гектаров.

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Часть имущества была продана, полученные средства Шестун обратил «в свою пользу и пользу близких лиц», считают в ведомстве.

Супруга Александра Шестуна Юлия заявила ТАСС, что расценивает новый иск как экспроприацию имущества граждан, не имеющих отношения к делу Шестуна. Прокуратуру она обвинила в воровстве чужого имущества.

Шестуна задержали летом 2018 года. Его подозревают в мошенничестве, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности.