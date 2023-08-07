Важное 07 августа 2023, 11:52 Суд оставил в силе пожизненное заключение для казанского стрелка Галявиева Суд оставил в силе пожизненный срок для Галявиева, устроившего стрельбу в школе Казани РИА «Новости»

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Суд оставил в силе приговор о пожизненном заключении, вынесенный Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии в мае 2021 года. Об этом сообщил ТАСС.

Вердикт вынес Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде. Самого осужденного на заседании не было, зато жители Казани участвовали в нем по видеоконференцсвязи, уточнило издание «Реальное время».

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В зале Верховного суда Татарстана присутствовали около 10 потерпевших и адвокат Галявиева Руслан Нуриахметов, который ранее подал жалобу на приговор. Он указывал на необходимость третьей комплексной психолого-психиатрической экспертизы из-за расхождения в результатах первых двух. Однако суд счел, что в этом нет необходимости.

Стрельба в казанской гимназии № 175 унесла жизни девяти человек, среди которых семь несовершеннолетних. Стрелок — один из выпускников этой школы — полностью признал вину и раскаялся. В апреле 2023 года Ильназа Галявиева приговорили к пожизненному сроку.