Важное 15 ноября 2022, 11:40 Устроивший стрельбу в школе Казани полностью признал вину Галявиев полностью признал вину в массовом расстреле людей в школе Казани РИА «Новости»

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Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в одной из школ Казани, в полной мере признал свою вину. Об этом сообщил ТАСС.

«Вину признаю полностью», — сказал Галявиев, отвечая на вопрос судьи.

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Слушание проходит в Верховном суде Татарстана. Несколько дней назад суд продлил арест обвиняемому до 18 апреля 2023 года. Галявиев остается под стражей более года. Он обвиняется в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, а также в изготовлении и хранении взрывчаток.

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Стрельба в казанской школе № 175 произошла 11 мая 2021 года. Галявиев, который является одним из ее выпускников, пришел туда с ружьем и открыл огонь. В результате трагедии девять человек погибли — семь детей и две учительницы. При этом еще более 20 человек пострадали. Об этом написал RT.