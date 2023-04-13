Эксклюзив 13 апреля 2023, 12:12 «Всевышний покарает». Родственники жертв казанского стрелка пожелали ему страдать в тюрьме Родственников жертв казанского стрелка не удовлетворил приговор о пожизненном заключении РИА «Новости»

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Верховный суд Татарстана приговорил Ильназа Галявиева по делу о стрельбе в гимназии № 175 в Казани к пожизненному тюремному сроку. Родственников жертв стрелка не удовлетворил приговор: они надеются, что осужденного постигнет божья кара. Об этом «360» рассказали матери сыновей, которые погибли и пострадали в результате случившегося.

«Пожизненно сидеть ему будет, надеюсь, несладко. Остальное в руках Всевышнего. Будем надеяться, он его покарает. У меня пострадали два сына. Один — физически, второй — морально. Младший мальчик находился на этом же этаже и видел, через какие страдания проходит его старший брат», — рассказала женщина.

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Она призналась, что младшего сына до сих пор преследуют кошмары о том страшном дне.

«Ему до сих пор сняться ужасные сны, когда стреляют изо всех углов. Сын пожелал Галявиеву скорейшего ухода в тот мир», — заключила мать пострадавших.

Другая женщина, присутствовавшая на вынесении приговора, потеряла сына — он погиб в результате стрельбы.

«В момент, когда все произошло, я находилась практически в соседнем кабинете. Это через кабинет, где произошла трагедия, где погиб мой сын», — отметила она.

Свидетельница вспомнила, как вначале не поняла, что произошло.

«Наши окна выходят во двор школы, а не на улицу. Первые выстрелы <…> мы не слышали», — рассказала она.

Женщину больше всего поразило поведение Галявиева во время заседаний, его неуважение с суду.

«Я не на все заседания ходила. <…> Но слышала, что Галявиев позволил себе срывать суд, судья уже не выдержал и вынужден был покинуть заседание», — подчеркнула она.

Казанский стрелок полностью признал свою вину и раскаялся.