Блогер Эдвард Бил за 20 минут до ДТП на Садовом кольце ехал со скоростью почти 150 километров в час, написали СМИ. Передвижение синей Audi зафиксировали камеры.

Маршрут блогера опубликовал Life. Сначала он ехал по Рябиновой улице со скоростью около 110 километров в час. Затем съехал на Можайское шоссе, где ехал гораздо медленнее — 84 километра в час.

В 11:28 машина Била попала в объектив камеры рядом с домом № 1 по Кутузовскому проспекту: этот участок он пролетел на 146 километрах в час, утверждает издание. Через минуту был в районе Поклонной горы и гнал 115 километров в час, возле 35-го дома по Кутузовскому снова разогнался — до 137 километров в час.

Далее, по данным СМИ, иномарка направилась в центр — по Дорогомиловской улице и Бородинскому мосту. Столкновение произошло в 11:49 на Садовом кольце. Блогер въезжал в тоннель по Новинскому бульвару — в сторону Смоленской площади, вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen. За рулем немецкого авто была женщина. Она получила серьезные травмы, перенесла несколько операций и находится в реанимации.