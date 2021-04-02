Появилось видео допроса Эдварда Била после аварии

МВД показало допрос блогера Эдварда Била после аварии. На нем он признается, что был за рулем.

Подозреваемый в массовой аварии на Садовом кольце рассказал, что в Москве живет с 14 лет, а в своих видео занимается розыгрышами и ставит социальные эксперименты.

«Я был за рулем», — однозначно ответил на вопрос блогер.

1 апреля в районе полудня Эдвард Бил за рулем спортивной Audi на скорости выскочил на встречку на Новинском бульваре в центре столицы. Он врезался лоб в лоб в Volkswagen, которым управляла женщина. В аварию попали еще три машины. Женщина получила тяжелейшие травмы, ее отвезли в реанимацию. Врачи сейчас борются за ее жизнь.

После этого ДТП завели дело «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкий вред здоровью человека». Есть вариант, что статью могут переквалифицировать на более тяжкую.

Муж пострадавшей в ДТП женщины Константин ранее рассказал «360», что она находится в тяжелом состоянии, но без отрицательной динамики. Собеседник подчеркнул, что с ним после аварии никто не связывался и никакую помощь не предлагал.