Происшествия 29 марта 2024, 13:54 Строители после теракта в «Крокусе» призвали перенять европейские стандарты НОСТРОЙ: после «Крокуса» нужно перенять опыт Европы по обеспечению безопасности РИА «Новости»

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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» вскрыл несовершенство советского стандарта обеспечения безопасности. Председатель Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков предложил обратить внимание на опыт Европы, сообщило РИА «Новости».

Специалист обратил внимание на то, что с точки зрения недостаточного обеспечения безопасности в местах массового скопления людей случай в Красногорске стал далеко не первым. Глушков заявил, что в профессиональном сообществе началась дискуссия по этому поводу. Глава объединения призвал отказаться от советской школы безопасности, нацеленной на сохранение имущества.

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«Логика европейской безопасности — не сохранение самого объекта недвижимости, а требования к эвакуации людей. В этой части нам, может быть, стоит все-таки посмотреть в сторону сложившейся европейской модели», — сказал он.

Стрельба и пожар в «Крокус Сити Холл» произошли вечером 22 марта. Спасшиеся люди рассказывали, как плутали по длинным коридорам и не могли открыть двери, чтобы выбраться на улицу. В рамках уголовного дела Следком проверит обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности в концертном зале.