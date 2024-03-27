Происшествия 27 марта 2024, 17:59 Следователи изучат вопрос обеспечения противопожарной безопасности в «Крокусе» СК изучит вопрос обеспечения противопожарной безопасности в Crocus City Hall Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Следственная группа в рамках уголовного дела о теракте в концертном зале Crocus City Hall изучает вопрос обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«В рамках расследования уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании», — заявили в ведомстве.

Реклама

В СК добавили, что криминалисты и следователи продолжают осмотр места происшествия.

«Идет исследование подвергшейся термическому воздействию и разрушению обширной площади, изымаются значение для расследования вещественные доказательства», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Следкоме сообщили, что ведомство получило 143 заявления о пропавших родных и близких. В настоящее время удалось опознать тела 84 погибших, в том числе пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет.