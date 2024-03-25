Эксклюзив 25 марта 2024, 15:31 «Все время молчим». Мать Рутгера Гарехта — о состоянии на третий день после теракта Мать Рутгера Гарехта сказала, что из Crocus City Hall их спасла случайность РИА «Новости»

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Победитель пятого сезона шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт чудом спасся из Crocus City Hall во время теракта. На его глазах убили девушку, которая пыталась убежать от стрелков. Мать артиста Лариса Гарехт рассказала «360», как происходило нападение и о состоянии выживших.

Поездка на концерт

На концерт группы «Пикник» приехала компания из шести человек. Кроме матери и сына послушать музыку решили поклонники его творчества, в том числе писательница и женщина после перелома ноги.

Нас спас, по всей видимости, случай, который состоит в том, что мы не очень ориентировались в этом зале. И когда пришли, очень медленно передвигались, разбирались. Куда нам идти, не знали. Лариса Гарехт

Компания долго бродила, пытаясь найти вход на балкон, стояла в очередях в уборную. По мнению Ларисы Гарехт, спасло именно это — они не успели сдать верхнюю одежду и войти в зал, хотя террористы, как потом выяснилось, прошли рамку металлоискателя в дверях Crocus City Hall сразу после них. Друзья спустились в гардероб, где встретили начало нападения.

Первые минуты нападения

«Как только мы спустились вниз, в гардероб, еще не успев раздеться, услышали хлопок сначала, грохнуло что-то. Естественно, остановились в оцепенении. Народу много было. Подумали, что что-то упало, наверное, рекламный щит, и стоим», — сказала она.

Поклонница Рутгера Гарехта с больной ногой приехала из Брянска. Именно она первой поняла, что произошло. Женщина заявила, что это выстрелы, но сначала ей никто не поверил. Однако после первого хлопка раздалась автоматная очередь.

«Мы сначала вообще подумали, что это часть шоу, какие-нибудь фейерверки. И в этот момент начались автоматные очереди. И стало понятно, что уже не спутаешь», — сказала мать певца.

РИА «Новости»

К стоявшим у гардероба людям сбежал по эскалатору молодой мужчина и сказал, что наверху началась стрельба. Мать Рутгера Гарехта сказала, что кто-то из толпы попытался открыть дверь в гардеробе, но она не поддалась, и тогда ринулись к другой — та тоже отказалась закрытой. Как только распахнули одну створку, люди, не дав открыть вторую, ринулись в нее.

«Народ не дал уже вторую створку открыть, ломанулся туда и припер эту вторую, все начали в маленькую щель протискиваться. Пока спокойно, вроде бы, шли, пропуская друг друга. Рутгер ушел туда. Думаю, ну вот я сейчас тоже. И в этот момент начались беспрерывные автоматные очереди, и они по нарастающей в нашем направлении продвигались», — вспомнила женщина.

Спасение матери

Ларису Гарехт, женщину хрупкой комплекции, зажали. Она не смогла протиснуться в дверь и встала, ожидая худшего.

Не имела возможности туда пробиться, меня просто зажали. Я потеряла Рутгера и поняла, что не выйду оттуда. Такое ощущение, что закрою глаза, и там уже будет, что будет. И вот ждешь уже, что сейчас что-то будет. И потом, не знаю, как это произошло, большой мужчина куда-то в сторону, и я оказалась в этом коридоре. Получается, что Рутгер меня вытащил. Лариса Гарехт

Позднее сын рассказал, что потерял мать. Он взглянул на толпу сверху, увидел, как застрелили девушку, и ринулся в обратном направлении — за Ларисой Гарехт.

«Стою у дверей, говорит, и так вот кверху поднимаю голову посмотреть, где ты там вообще, и вижу, девушка спускается с лестницы тоже вниз, и ее убивают на его глазах. И он понял, что сюда сейчас огонь пойдет, у него реакция — резко туда подался, в эту дверь, как-то там раздвинул людей, и получается, меня вытащил», — сказала она.

Вереница коридоров

К выходу из Crocus City Hall толпа пробиралась, по словам матери певца, очень долго. Для этого пришлось пройти большое количество коридоров, наткнуться на запертую дверь и снова пересечься с террористами.

«Мы оказались в узком коридорчике, и все этим потоком, как река, по нему пошли. Искали наших друзей, нашли друг друга, впереди кто-то шел. Все мы потом сошлись из двух коридоров в один. Там прямо плотно шли, бежать невозможно было — мы шли. Но никто не толкался», — вспомнила она.

РИА «Новости»

Люди сначала спустились вниз, затем поднялись вверх, вошли в темное помещение, наткнулись на закрытую дверь и сменили направление. Кто-то впереди постоянно направлял их, и в конце концов зрители вышли на улицу.

«Пошли в другую сторону, через какие-то проходы оказались на улице и остановились. Думали, передохнем. И тут крикнули: „Бегите!“. Не понимая зачем, просто начали нестись. Люди на улице бежали, куда глаза глядят. Кто раздетый, кто без обуви. Оказалось, это был уже тот момент, когда террористы уходили из Crocus City Hall. Они ведь на улице стреляли тоже», — сказала женщина.

Добежали до крытого надземного перехода через автостраду. Перешли на другую сторону и уехали на такси. К этому моменту зазвучали сирены экстренных служб.

Шоковое состояние

«Когда начинали разговаривать друг с другом, вообще не было радости от того, что мы спаслись. То ли не понимали, то ли что. Все мысли были о тех, кто там остались, потому что там просто жуть была», — сказала женщина.

Сначала компания уехала подальше от концертного комплекса, затем все разошлись по домам. Лариса Гарехт сказала, что все еще не пришла в себя. Из физических травм — боль в ребре, психически мать и сын пострадали куда больше.

Общее состояние — пришли домой, молчали. Все время молчим. Ни о чем не говорим. Единственное, обнялись, постояли. Осознание того, что ты в рубашке родился, не доходит еще. <…> Психологическую травму сын получил, внешних нет. Он пришел, помню, сел за гитару, играл-играл. Лариса Гарехт

По словам матери, Рутгер Гарехт не считал себя героем. По его мнению, спасти мать — это нормально. Он признался, что если бы пришел на концерт один, то остался бы в здании помогать другим.