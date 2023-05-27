27 мая 2023, 13:39
Строитель погиб в Курской области во время обстрела ВСУ
Губернатор Курской области Старовойт сообщил о гибели строителя после обстрела ВСУ
Смертельное ранение при минометном обстреле Курской области со стороны Украины получил строитель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Он подчеркнул, что мужчина погиб во время проведения работ на защитной линии укрепления границы в районе села Плехово Суджанского района.
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Губернатор принес соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать семье строителя всю необходимую помощь. Старовойт добавил, что других пострадавших в ходе обстрела нет. Постройки также не получили никаких повреждений.
Неоднократно пострадавший от атак украинских боевиков курский поселок Теткино снова попал под артиллерийский обстрел в минувшую пятницу, 26 мая. Как отметил губернатор, всего в населенный пункт прилетело 20 снарядов. Взрывы повредили линии электропередач, оставив часть жителей без света. Осколки выбили окна и посекли фасады двух частных домов. Ремонтные бригады приступили к работе после прекращения огня.
Руководитель пограничной службы России генерал Владимир Кулишов заявил, что сначала проведения специальной военной операции украинские боевики провели более 2000 атак и обстрелов российской территории. Он подчеркнул, что основными целями стали объекты транспортной, энергетической и пограничной инфраструктуры.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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