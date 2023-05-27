Происшествия 27 мая 2023, 09:31 ФСБ назвала число обстрелов территории России с начала спецоперации ФСБ: ВСУ 2000 раз обстреливали и атаковали БПЛА приграничные районы России с начала СВО РИА «Новости»

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С начала проведения спецоперации на российско-украинском участке границы обострились военные угрозы. С 24 февраля 2022 года ВСУ совершено более двух тысяч атак по территориям России. Об этом сообщил ТАСС глава Погранслужбы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

По его словам, увеличилось число обстрелов со стороны украинских боевиков объектов военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

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«С февраля 2022 года нами зафиксировано свыше двух тысяч таких случаев», — сказал Кулишов.

Глава погранслужбы добавил, что попытки украинских националистов пресекались. Силовики усилили контрразведывательный режим на приграничной территории в пределах Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской, Воронежской областей и в Крыму.

В пятницу, 26 мая, один человек пострадал при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа Белгородской области. Осколки снарядов посекли крыши двух частных домов, повредили шесть автомобилей и разбили дорогу.