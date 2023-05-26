Происшествия 26 мая 2023, 14:12 Поселок Теткино в Курской области подвергся обстрелу ВСУ Глава Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино РИА «Новости»

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Поселок Теткино Глушковского района Курской области в пятницу попало под обстрел. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Поселок Теткино Глушковского района вновь подвергся обстрелу со стороны Украины», — рассказал глава региона.

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По его словам, зафиксировали 20 прилетов. Снаряды повредили линий электропередачи. Жители некоторых улиц остались без электричества.

Старовойт обратил внимание, что ремонтные бригады приступят к восстановлению ЛЭП, как только это будет безопасно.

Взрывы боеприпасов повредили окна и фасады двух частных домов. Местные власти начали подомовой обход.

«Всем пострадавшим обязательно окажем помощь», — резюмировал Старовойт.

Во вторник, 23 мая, под обстрел попало село Гордеевка Кореневского района Курской области, около 400 человек — остались без света.