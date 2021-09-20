Стрелка из Пермского университета задержали

Напавшего на университет в Перми задержали. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе вуза.

«Неизвестный задержан!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном странице вуза в соцсети «ВКонтакте».

По информации полиции, в результате стрельбы в Перми есть не только раненые, но и погибшие. Количество возможных жертв пока неизвестно. Но в региональном Минздраве заявили, что пострадали не менее 10 человек.

Неизвестный устроил стрельбу на территории кампуса Пермского государственного университета (ПГНИУ) в понедельник, около 11:00. Первые об этом сообщили очевидцы. По предварительным данным, нападавший был вооружен травматическим оружием. Студентов, находящихся в вузе, призывали закрыться в аудиториях.

Предполагаемый стрелок перед преступлением оставил сообщение на своей странице в соцсети, в котором поделился планами нападения. Пост был написал от лица одного из учащихся, который презрительно отзывался о своих однокурсниках. Вскоре после нападения страница вероятного злоумышленника во «ВКонтакте» была заблокирована.