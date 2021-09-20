Стрелок напал на Пермский университет. Трансляция

Стрелок напал на университет в Перми. Студенты выпрыгивали из окон, чтобы спастись. Есть пострадавшие, СМИ сообщают о погибших.

11:03. Одним из первых был убит охранник университета, сообщил источник «360».

10:56. ⚡️⚡️⚡️ Число погибших после стрельбы в Перми выросло до восьми человек — СК.

10:55. ⚡️ Погибли пять человек, 19 пострадали — Минздрав.

10:54. Глава Минздрава также летит в Пермь.

10:48. Перед нападением стрелок выложил в соцсети огромное послание — цитировать его мы, конечно, не будем. В целом там такие же мысли, как у подобных стрелков: его никто не любит, он презирает окружающих, ненавидит самого себя и хочет уничтожить все вокруг.

10:44. Мы специально не публикуем здесь кадры раненых и студентов, прыгавших из окон. Но вот скриншот с видео, на котором стрелок приближается к университету.

Источник фото: телеканал «360»

10:43. По поручению Мишустина министр науки и высшего образования вылетает в Пермь, сообщили РБК в пресс-службе Министерства образования.

10:40. Все-таки стрелка не убили, а ранили — сейчас СК уточнил это. Парень оказал сопротивление.

«Личность подозреваемого установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен», — вот так сказано в релизе.

Пресс-служба университета уже удалила сообщение о ликвидации.

10:40. ⚡️⚡️⚡️ СК: при стрельбе в пермском вузе 5 погибших и 6 раненых.

10:39. Официально МВД и СК говорят о задержании стрелка. Но соцсети школы и губернатор Пермского края пишут, что на месте ликвидировали нападавшего. То есть убили.

10:37. Тот же одноклассник Тимура Б.: «Стрелять он умел. Мы удивились, когда он в тире от имени школы, когда мы ходили, попал почти все 10 попыток».

10:35. Одноклассник описал Тимура Б. как тихого парня, который проявлял интерес с оружию.

«Тихий был всегда. Но было понятно, что у него интересы ко всему этому есть. Потому что любил всякие такие темы на уроках. Как что с войной и оружием — он отвечал», — рассказал «360» одноклассник стрелка.

10:33. ❗️ По данным СК, стрельбу открыл студент, его личность установлена.

10:32. При задержании стрелка ранили — ему оказывают медпомощь на месте. Судя по характеру ранений, ему стреляли по ногам.

10:30. Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в пермском вузе. Расследованием займется центральный аппарат СК.

10:28. МВД также подтвердило: стрелявший в пермском вузе задержан.

Более 10 человек пострадали при стрельбе в университете в Перми, сообщили в Минздраве.

10:25. Вот что нам рассказала студентка университета:

«Шли из пятого корпуса, увидели много людей, бегущих к выходу. Кто-то сказал, что просто петарды. А там человек раненый. Одногруппник побежал в медпункт. Этого человека парни какие-то понесли туда же. Сейчас в корпусе колледжа все двери и окна закрыли, пока ничего не происходит» .

10:23. ❗️ В вузе подтвердили задержание стрелка. Студентов эвакуируют. Все занятия отменили.

10:22. Студенты университета говорят, что нападавший учился на первом курсе юридического факультета. Сейчас из вуза начали эвакуировать людей.

10:17. ❗️ Стрелка обезвредили, пишет РБК. По данным источника издания, у него был не травмат, а огнестрел.

10:16. Страницу предполагаемого стрелка во «ВКонтакте» заблокировали.

10:14. ❗️ Количество жертв стрельбы увеличилось до пяти, пишет Telegram-канал 112. Официальных подтверждений пока нет.

10:11. По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Б.

10:10. Четыре человека пострадали при стрельбе в университете.

«Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Всё службы города и университета приведены в готовность. Информацию будем сообщать», — написали в соцсетях университета.

10:05. ⚡️Три человека погибли при стрельбе, пишут СМИ. Ещё двое пострадали.

10:00. Официальная группа Пермского госуниверситета в ВК разместила призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах.

Источник фото: телеканал «360»

09:56. СМИ пишут, что в Пермском государственном университете стрельба. Никаких подробностей о происходящем в вузе пока нет.

Студенты прыгают из окон второго этажа.