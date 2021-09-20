У молодого человека, напавшего на университет в Перми, при себе травматическое оружие. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Пока что известно о четырех пострадавших.

О том, что неизвестный около 11:00 проник на территорию кампуса с травматом и открыл стрельбу на улице, написали в Telegram-канале «Пермский университет». Все занятия в связи с произошедшим отменили.

Перед нападением предполагаемый стрелок оставил в социальной сети сообщение, в котором описал свои планы. Пост был написан от лица одного из учащихся. Он не скрывал своей неприязни к однокурсникам и поделился деталями планируемой атаки, которую он как раз собирался совершить в понедельник. Сейчас его страница в соцсети «ВКонтакте» уже заблокирована.

Студентов, которые находятся в здании университета, ранее призвали спрятаться в аудиториях, закрывшись изнутри, а тех, кто находится на территории кампуса, покинуть ее, если есть возможность. Студентов, которые направляются на занятия, призвали разворачиваться. На месте работают правоохранительные органы.