Стрельба произошла на рынке в Красноярске
Сигнал об инциденте на улице Шахтеров поступило в полицию утром 5 февраля, сообщил Пятый канал со ссылкой на пресс-службы регионального главка МВД Евгения Долгова.
Прибывшие на место органы правопорядка выяснили, что один из участников конфликта открыл стрельбу, как предполагается, из охотничьего ружья. В результате потасовки никто не пострадал.
На месте происшествия задержали пятерых. В данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».
Как считают местные СМИ, стрельбу мог устроить директор рынка. В этом районе уже не раз происходили «разборки» между владельцами торговых территорий. Несмотря на это, произошедший конфликт с бизнесом пока что не связывают. Ведется расследование.
Сейчас на рынке «Луч» работают сотрудники миграционной службы. Правоохранители совместно с СОБР проверяют документы у всех работников.