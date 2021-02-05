Стрельба произошла на рынке в Красноярске

Конфликт со стрельбой произошел на территории городского рынка «Луч» в городе Красноярск. Один его участников открыл стрельбу, однако никто не пострадал.

Сигнал об инциденте на улице Шахтеров поступило в полицию утром 5 февраля, сообщил Пятый канал со ссылкой на пресс-службы регионального главка МВД Евгения Долгова.

Прибывшие на место органы правопорядка выяснили, что один из участников конфликта открыл стрельбу, как предполагается, из охотничьего ружья. В результате потасовки никто не пострадал.

На месте происшествия задержали пятерых. В данный момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

Как считают местные СМИ, стрельбу мог устроить директор рынка. В этом районе уже не раз происходили «разборки» между владельцами торговых территорий. Несмотря на это, произошедший конфликт с бизнесом пока что не связывают. Ведется расследование.

Сейчас на рынке «Луч» работают сотрудники миграционной службы. Правоохранители совместно с СОБР проверяют документы у всех работников.