Печь белорусского завода взорвалась из-за снега. Видео

В городе Столбцы задержаны трое мужчин. Их заподозрили в злостном хулиганстве на территории Минского моторного завода. Их посчитали виноватыми в красочном взрыве в печи на производстве.

«Столбцовским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 УК РБ ("Особо злостное хулиганство") за самовольное бросание снега в индукционную печь, повлекшее за собой взрыв в помещении цеха. По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей Столбцов: мужчины в возрасте 38, 35 и 26 лет. На месте происшествия работала следственная группа. Проводятся оперативные следственные действия», — сказала официальный представитель Следственного комитета по Минской области Елена Крупенина.

Информация о возможном происшествии появилась еще на прошлой неделе, однако официального подтверждения не было. Сообщалось, что рабочие филиала Минского моторного завода забросили в индукционную печь глыбу снега. После этого раздался довольно мощный взрыв, а к месту ЧП приехали сотрудники МЧС и РОВД. Мужчин забрали в отделение милиции для разбирательств. Изначально им пытались вменить статью 289 УК РБ, которая трактуется как акт терроризма. Видеозапись с места события просочилась в Сеть.