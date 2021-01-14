Мигранты устроили дебош в центре временного содержания в Екатеринбурге

«Сотрудниками полиции и бойцами ОМОН Росгвардии ночью 14 января пресечена попытка дестабилизации обстановки в ЦВСИГ, дислоцирующегося на улице Горнистов. Инициатором беспорядков стал 32-летний гражданин», — сообщил глава пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Мужчина оказался в ЦВСИГ по решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, где ожидал процедуру депортации за нарушение миграционного законодательства. В ведомстве отметили, что до этого задержанный уже имел проблемы с законом — он привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

В конце ноября его освободили их исправительной колонии, где он провел 2,5 года. Как пояснили в МВД, причиной недовольства мужчины стало изъятие посылки, в которой бутылка со спиртным, спрятанная в буханке хлеба. В результате ночью он и еще трое сокамерников устроили дебош. Они призывали остальных к ним присоединиться. В результате была повреждена мебель, двери, запорные механизмы, электроприборы и средства видеонаблюдения. Еще они подожгли картонную коробку и отказались выходить из комнаты.

Более того, зачинщик приставил к своей груди железный прут от кровати, угрожая причинить себе смертельные травмы. Для усмирения протестующих приехали сотрудники Росгвардии и МВД, а ОМОН применил спецсредства. Медицинская помощь потребовалась только одному участнику. Организована проверка случившегося.