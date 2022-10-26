Стена горящего в Петербурге склада частично обрушилась | 360°

26 октября 2022, 01:22
Стена горящего в Петербурге склада частично обрушилась
Крупный пожар продолжает полыхать на складе в Колпинском районе Петербурга. В результате возгорания частично обрушилась одна из стен здания, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Часть стены на складе рухнула», — сказал собеседник агентства.
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На месте специалисты проверили концентрацию вредных веществ в воздухе. Как заявили в пресс-службе МЧС России, сотрудники лаборатории не выявили превышения показателей.
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«Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе в связи с пожаром на складе не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.
Ранее в городском главке МЧС сообщили, что площадь пожара на складе увеличилась до 12 тысяч квадратных метров. Огонь охватил находившиеся в здании строительные материалы. Пожар тушат по третьему рангу сложности. К работе привлекли 45 единиц техники и 160 человек. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Склад в Колпинском районе города загорелся поздно вечером во вторник, 25 октября. На месте открыли специальный штаб для регулирования действий пожарных.
Санкт-Петербург
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